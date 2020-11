Trump estime que Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon "illégitime"

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi soir que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon "illégitime", alors que son adversaire démocrate semble tout près de l'emporter dans la course à la présidentielle américaine. "Joe Biden ne devrait pas revendiquer la présidence de manière illégitime", a tweeté le locataire de la Maison Blanche. "Je pourrais moi aussi la revendiquer. Les procédures judiciaires ne font que commencer!", a-t-il ajouté.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!