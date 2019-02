Trump annonce que son deuxième sommet avec Kim Jong Un se tiendra à Hanoï

Le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong Un se tiendra à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 27 et 28 février, a annoncé vendredi Donald Trump dans un tweet.

Le sommet "se tiendra à Hanoï, au Vietnam, les 27 et 28 février". Le pays, ainsi que la date de ce deuxième sommet historique -après celui ayant eu lieu à Singapour en juin- étaient déjà connus, mais pas sa localisation exacte. "Mes représentants viennent juste de quitter la Corée du Nord après une réunion très productive", a écrit le locataire de la Maison-Blanche sur Twitter. Le sommet "se tiendra à Hanoï, au Vietnam, les 27 et 28 février". "J'ai hâte de rencontrer le président Kim et de faire avancer la cause de la paix !", a-t-il déclaré.

L'émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun a terminé vendredi une visite de trois jours à Pyongyang afin de préparer ce deuxième sommet. Les émissaires des deux pays ont convenu de se rencontrer à nouveau avant le 27 février.

Kim "pourra en surprendre certains mais il ne me surprendra pas moi". "La Corée du Nord, sous le commandement de Kim Jong Un, va devenir une grande puissance économique", a par ailleurs estimé Donald Trump dans un deuxième tweet. "Il pourra en surprendre certains mais il ne me surprendra pas moi, car j'ai appris à le connaître et suis entièrement conscient de ce dont il est capable", a-t-il poursuivi.

"La Corée du Nord va devenir un autre type de fusée - une fusée économique !", s'est enthousiasmé celui qui traitait encore il y a peu le dirigeant nord-coréen d'"homme-fusée" ("Rocket Man"), en référence aux tests de missiles balistiques nord-coréens.