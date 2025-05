Trois Iraniens inculpés pour espionnage et préparation d'actes violents au Royaume-Uni

Trois Iraniens inculpés pour espionnage et préparation d'actes violents au Royaume-Uni AFP / © HENRY NICHOLLS / AFP

Article Suggestions

Les trois ressortissants iraniens arrêtés il y a deux semaines ont été inculpés et présentés devant la justice ce samedi 17 mai à Londres pour espionnage et préparation d'actes violents au Royaume-Uni au profit de l'Iran. Les trois hommes, placés en détention provisoire, n'ont pas déclaré s'ils plaidaient coupables ou non.