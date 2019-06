Un complot terroriste découvert à Londres et lié à l'Iran gardé "secret"

Des militants liés au mouvement chiite libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, avaient stocké des tonnes de matériel explosif à Londres avant que la police ne découvre leurs projets en 2015, une affaire "gardée secrète", révèle lundi le Telegraph.

A la suite d'une information reçue par un gouvernement étranger, la police et les services de renseignement ont découvert des milliers de pains de glace contenant au total trois tonnes de nitrate d'ammonium, indique le quotidien britannique, s'appuyant sur des sources sécuritaires. Un homme a été arrêté lors d'une série de perquisitions dans le nord-ouest de Londres, mais il a ensuite été relâché sans que des charges soient retenues contre lui, ajoute le Telegraph, évoquant une "opération de renseignement secrète" qui ne visait pas à aboutir à des poursuites pénales.

Le projet terroriste découvert en 2015

"Le projet terroriste a été découvert par le MI5 (service de renseignement intérieur) et la police métropolitaine de Londres à l'automne 2015, quelques mois seulement après que le Royaume-Uni a signé l'accord sur le nucléaire iranien", écrit le quotidien britannique, avançant que la décision de garder l'affaire secrète pourrait être liée à une volonté britannique de préserver l'accord nucléaire. Le journal affirme que David Cameron, alors Premier ministre, et Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur ont été informés de l'affaire, ce qui n'a pas été le cas des députés qui débattaient de la question d'interdire le Hezbollah du Royaume-Uni.

La branche militante du Hezbollah était interdite à l'époque mais le groupe chiite dans son ensemble n'a été ajouté par le Royaume-Uni à la liste des organisations terroristes qu'en février dernier.