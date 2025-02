Trêve à Gaza : «Donald Trump est relativement bien entouré pour s'imposer», souligne le docteur en sciences politiques Sébastien Boussois

Sébastien Boussois a rappelé la fragilité de la trêve à Gaza, au micro de Lénaïg Monier sur Europe 1 midi week-end, alors que la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens ce samedi semblait incertaine il y a quelques jours. Dans ce contexte extrêmement tendu, Donald Trump à le mérite de savoir s'imposer, relate-t-il.

"Cette trêve est en réalité fragile depuis le début", relate Sébastien Boussois, directeur de l'Institut Géopolitique Européen, alors que des doutes planaient sur la libération des trois otages israéliens ce samedi matin. Mais malgré les vives tensions, l'échange a bien eu lieu.

"Et on voit à quel point des pays, qui ont plus de poids que d'autres, parviennent de manière diplomatique à faire peser dans le choix de ceux qui sont libérés", souligne Sébastien Boussois, qui rappelle par ailleurs qu'un "flou" subsiste concernant l'état de santé des otages du Hamas.

"Porter la voix du chef"

Si Donald Trump "n'a pas toujours l'art de la diplomatie" - faisant notamment référence à ses propos sur l'avenir de Gaza - "il met le doigt sur des choses qui me paraissent souvent assez justes", ce dernier étant conseillé par des émissaires qui ont "une expertise de toute évidente nécessaire dans ces situations de crise", fait remarquer Sébastien Boussois.

"Même s'il n'est pas forcément toujours le plus habile dans la diplomatie, le service après-vente est souvent assuré par des personnes qu'on ne soupçonnait pas forcément", constate-t-il. C'est le cas notamment de Steve Witkoff, ancien magnat de l'immobilier et nouvel homme de main de Donald Trump au Moyen-Orient. C'est lui qui est "à l'origine de cette pression maximale voulue et imposée par Trump de la libération des premiers otages", rappelle Sébastien Boussois.

Keith Kellogg émissaire sur le dossier de l'Ukraine ou encore Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, "ont de toute évidence une expérience et un talent pour porter la voix du chef" et "je crois que, pour le coup, Donald Trump est relativement bien entouré (...) pour imposer cette force qui ne fonctionne plus de ce multilatéralisme affaibli".