«Tout le monde vient ici» : Londres se prépare à accueillir le cercueil d'Elizabeth II

Si Londres est réputée pour son bouillonnement, la capitale britannique est actuellement en ébullition. Et pour cause. Dès mercredi, le cercueil de la reine sera exposé à l'abbaye de Westminster où certains l'attendent déjà. Touristes, chefs d'État et locaux sont attendus en nombre dans les rues de la ville pour apercevoir une dernière fois leur reine.

Plan en main, regards en alerte, ces touristes français se baladent à Piccadilly Circus, heureux d'avoir trouvé une chambre d'hôtel, alors que la plupart affichent désormais complet pour les jours à venir. Mais, ces Français sont contraints de revoir leur programme de visite : "On évite toute la partie Buckingham, Westminster, toutes ces parties où la reine va passer. La partie Parlement sera également bondée et ça risque d'être compliqué pour se déplacer", reconnaît Florian.

Devant la gare Saint-Pancras, les taxis (les fameux cabs) se préparent à un raz-de-marée de clients à l'approche des funérailles. "On a énormément de sollicitations pour aller au palais ces jours-ci. Tout le monde vient ici. C'est vraiment très bon pour les affaires", explique un chauffeur au micro d'Europe 1.

Les boutiques de souvenirs anticipent cette affluence et Cheryl met en avant les boîtes de biscuits et les mugs à l'effigie de Elizabeth II, mais attend aussi de nouveaux produits avec le visage de Charles III. "Les nouveautés arrivent. Nous avons tellement de demandes pour de nouveaux produits. J'espère que nous aurons bientôt les nouveaux tee-shirts et les nouvelles tasses avec Charles III. Mais oui, les nouveaux produits arrivent", explique-t-il.

Car la presse britannique estime d'ores et déjà que la capitale britannique devrait battre des records d'affluence pour cet événement historique.