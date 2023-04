«Tout le monde est préoccupé» : en plein week-end de Pâques, la santé du pape François interroge

En ce dimanche de Pâques, une seule question trotte dans la tête des fidèles : comment va le pape François ? Le souverain pontife est attendu place Saint-Pierre, à Rome, pour la traditionnelle bénédiction urbi et orbi. Mais sa santé interroge, notamment suite à une hospitalisation la semaine dernière et une absence remarquée lors du chemin de croix de ce Vendredi saint.

Vers une démission ?

Alors, une question se murmure au Vatican : le pape devrait-il démissionner ? Difficile de savoir si l'idée est abordée au sein de l'entourage du souverain, tant "la communication au Vatican, quel que soit le pape, sur la santé de celui-ci, est toujours a minima. Et avec François, ont encore pris une couche d'opacité supplémentaire", explique au micro d'Europe 1 Michel Kubler, prêtre à Rome.

"C'est impossible, je crois, de dire de manière claire quelle était la gravité ou non de l'hospitalisation de la semaine dernière. Mais tout le monde est préoccupé. Il pourrait quand même, quoi qu'il en dise actuellement, renoncer à sa charge comme l'a fait son prédécesseur Benoît XVI", poursuit-il.

Un pape déterminé à réformer l'Église

Mais ce n'est pas la première fois qu'un pape ne célèbre pas de messe, même à Pâques, ajoute le Français. "Au Vatican, ce n'est pas du tout surprenant que, pendant des grandes célébrations, le pape ne soit pas à l'autel pour dire la messe du haut de l'autel, mais qu'il soit assis sur son siège et qu'il préside depuis le siège. Et à ce moment-là, c'est un cardinal qu'il a délégué à l'autel. Mais c'est quand même le pape qui préside et en particulier celui qui prêche, qui fait l'homélie", note ainsi le père Michel Kubler.

Le pape François semble tout de même déterminé à achever ses réformes dans l'Église au travers de ce que l'on appelle le Synode. Un chantier qui devrait se terminer à l'automne 2024.