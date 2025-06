Tourisme de masse : L'île d'Ibiza limite l'entrée des véhicules

AFP / © SIMONI Marco / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

En raison de la surpopulation touristique en mer Méditerranée, l'île espagnole d'Ibiza a commencé à limiter ce dimanche et pour quatre mois le nombre de véhicules de visiteur pour tenter de réduire les désagréments liés au tourisme. Les caravanes, en outre, devront avoir une place réservée dans un camping et ne pourront plus stationner dans la nature.