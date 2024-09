Tempête Boris : un mort en Pologne, quatre disparus en République tchèque annoncent les autorités

Une personne est morte noyée en Pologne et quatre autres sont portées disparues en République tchèque voisine, en proie aux pluies diluviennes et à la montée des rivières provoquées par la tempête Boris, ont annoncé dimanche les autorités des deux pays. La tempête affecte l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, provoquant dégâts et inondations en République tchèque, Slovaquie, Pologne et Roumanie. Elle a déjà causé la mort de quatre personnes samedi dans le sud-est de la Roumanie.

Des villes évacuées

Des milliers de personnes ont été évacuées et les opérations se poursuivent dimanche en Pologne et en République tchèque, où des centaines de milliers de foyers sont privées d'électricité. "Nous avons le premier décès par noyade confirmé, dans la région de Klodzko", à la frontière polono-tchèque, a déclaré dimanche matin le Premier ministre polonais Donald Tusk qui, depuis samedi circule à travers le sud-ouest du pays, le plus touché par les inondations.

En République tchèque, la police a signalé quatre personnes disparues : trois dans une voiture emportée dans une rivière dans la ville de Lipova-Lazne, au nord-est du pays, et un homme emporté par un ruisseau en crue au sud-est. La situation est particulièrement grave dans le nord-est du pays, où une grande partie de la ville d'Opava a été évacuée en raison du débordement de la rivière du même nom.

L'armée appelée en renfort pour soutenir les pompiers

Dans le sud de la République tchèque, un barrage a débordé et l'eau a inondé des villes et des villages situés en aval. Dans le sud-ouest de la Pologne, les eaux ont débordé au-dessus des digues dans les villes de Glucholazy et Ladek Zdroj. Quelque 1.600 personnes ont dû être évacuées dans la région de Klodzko.

Les autorités polonaises ont fait appel à l'armée pour soutenir les pompiers sur place. Les fortes pluies ont commencé tôt vendredi et devraient durer au moins jusqu'à lundi en République tchèque et en Pologne.