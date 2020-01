Taxe numérique : Macron et Trump d'accord pour prolonger les négociations

Emmanuel Macron et Donald Trump sont tombés d'accord pour prolonger les discussions sur la taxation des géants du numérique jusqu'à la fin de l'année, écartant pour le moment la menace de sanctions américaines sur des produits français, a indiqué lundi une source diplomatique française.

"Trouver une solution dans un cadre international"

Dans un tweet posté en début de soirée, Emmanuel Macron qualifie lui-même d'"excellente" la discussion qu'il a eue dimanche avec son homologue américain. "Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs" douaniers, ajoute-t-il. Les deux chefs d'Etat "se sont mis d'accord pour donner une chance" aux négociations afin de "trouver une solution dans un cadre international" et éviter "une guerre commerciale qui ne serait bénéfique pour personne", a souligné la source diplomatique.

Excellente discussion avec @realDonaldTrump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2020

Le 7 janvier, les Etats-Unis et la France s'étaient donné quinze jours pour aboutir à un accord et permettre la poursuite du travail à l'OCDE sur l'instauration d'une taxation internationale des géants du numérique, dont les GAFA comme Google, Amazon ou Facebook. Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, qui mène d'intenses négociations depuis plusieurs semaines, doit rencontrer mercredi à Davos son homologue Steven Mnuchin pour discuter des détails de la poursuite des discussions dans le cadre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

Paris supprimera la taxe si un accord international est trouvé

"La France poursuit son objectif de juste taxation des entreprises du numérique et de trouver un compromis dans le cadre de l'OCDE", a rappelé lundi l'Elysée. Paris a indiqué qu'il supprimerait sa taxe si un accord international était trouvé. Paris a décidé d'imposer depuis le 1er janvier 2019 une taxe sur les grandes entreprises du numérique à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires, en attendant l'adoption d'une fiscalité internationale.

Il y a un an, les Etats-Unis avaient relancé les négociations sur la taxation du numérique au sein de l'OCDE, qu'ils bloquaient depuis plusieurs années, mais ils ont posé en décembre des conditions rejetées par la France. L'administration Trump a ensuite menacé de surtaxer "jusqu'à 100%" l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français. Seraient visés le champagne, des produits laitiers dont l'emblématique roquefort, les sacs à main en cuir, les cosmétiques, la vaisselle en porcelaine ou encore les articles de cuisine en fonte.