Tarifs douaniers : le Mexique demande à Donald Trump de ne pas "détruire" le marché nord-américain

Le gouvernement mexicain a demandé mardi au président Donald Trump de ne pas "détruire" l'intégration commerciale de l'Amérique du Nord en appliquant aux États-Unis des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. "Le président Trump parle parfois de 'bon sens'. Eh bien, nous le prenons au mot" pour ne pas "se tirer une balle dans le pied, ne pas détruire ce que nous avons construit ces quarante dernières années", a déclaré le ministre mexicain de l'Économie, Marcelo Ebrard, à propos de l'impact que les tarifs douaniers pourraient avoir sur la chaîne de production de la région.

Lundi, le président américain a décidé d'adopter des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, qui entreront en vigueur le 12 mars, "sans exceptions ni exemptions".

"Les États-Unis nous vendent plus (d'acier et d'aluminium), donc cette taxe n'est pas justifiée", a souligné le ministre, qui a détaillé que le pays voisin fournit au Mexique "presque 6,9 milliards de dollars de plus" que ce que le Mexique exporte aux États-Unis, selon les chiffres officiels américains de 2024.

"Présenter les arguments du Mexique"

Dans ses déclarations faites lors de la conférence matinale habituelle de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard a précisé qu'il prévoyait de communiquer la semaine prochaine avec les représentants commerciaux américains "pour présenter les arguments du Mexique".

La situation du pays latino-américain est différente de celle du Canada, qui a un excédent de 9,675 milliards de dollars vis-à-vis des États-Unis dans le commerce de l'acier et l'aluminium, a expliqué le ministre. Les trois pays sont partenaires depuis 1994 dans le cadre d'un accord de libre-échange régional qui avait été renégocié en 2020 à la demande de Donald Trump lors de son premier mandat (2017-2021). Au cours de cette même période, Donald Trump avait déjà imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium.