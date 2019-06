Tanker japonais attaqué dans le Golfe : une mine-ventouse "semblable à celles utilisées par l'Iran"

Le tanker japonais Kokuka Courageous a été victime en mer d'Oman d'une mine-ventouse "semblable à celles utilisées par l'Iran", a assuré mercredi le commandant de la marine américaine, Sean Kido, qui a ajouté que ses experts avaient récupéré des empreintes. Ce type de "mine-ventouse est reconnaissable et ressemble en tous points aux mines iraniennes visibles dans des défilés militaires iraniens", a dit l'officier au cours d'une conférence de presse à Fujairah (Emirats Arabe Unis), où le navire japonais est ancré.

Le commandant Kido dirige le Task Group 56.1, spécialisé dans les explosifs marins au sein du Naval Central Command (NAVCENT), sur une base américaine proche du port de Fujairah. Le "NAVCENT estime que l'attaque contre le Kokuka Courageous et les dommages qu'il a subis résultent de l'emploi d'une mine-ventouse posée sur sa coque", a déclaré le commandant Sean Kido.

Des empreintes de doigts et de mains

"Notre équipe est arrivée sur place rapidement et a pu examiner l'emplacement où la mine-ventouse a été posée ainsi que les dommages qu'elle a causés", a-t-il ajouté. "Ces dommages correspondent à ceux causés par une mine-ventouse. Ils ne correspondent pas à ceux que pourraient causer un engin volant touchant le navire". "L'enquête suit son cours, sur les attaques subies par les navires Kokuka Courageous et Front Altair. Nous avons récupéré des indices biométriques, notamment des empreintes de doigts et de mains, qui pourront être utilisées dans le cadre d'une enquête criminelle", a encore précisé l'officier.

"L'équipe a récupéré des fragments causés par la détonation de la mine-ventouse, composés d'aluminium et de matériaux composites", a poursuivi le commandant Kido. "Elle est aussi parvenue à récupérer un aimant ainsi qu'à noter l'empreinte d'une autre mine-ventouse", qui n'a pas explosé et a été récupérée, selon Washington, par des soldats iraniens à bord d'une vedette, filmés de loin par un hélicoptère américain. "Les trous dans la coque à l'endroit où était attachée" cette mine qui n'a pas explosé sont également visibles, a-t-il ajouté. "La mine a été placée au-dessus de la ligne de flottaison, et il apparait que l'intention n'était pas de couler le vaisseau".

Au même moment, en Iran, le ministre de la Défense iranien Amir Hatami a rejeté "catégoriquement" les accusations américaines, estimant qu'elles étaient "sans substance".