Sri Lanka : le pape se dit proche de "toutes les victimes d'une si cruelle violence"

Le pape François a exprimé dimanche sa "tristesse" après les attentats meurtriers au Sri Lanka qui ont endeuillé le dimanche de Pâques, se déclarant proche de "toutes les victimes d'une si cruelle violence". Au moins 158 personnes, dont 35 étrangers, ont été tuées dimanche dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises où était célébrée la messe de Pâques.

"Deuil et douleur dans plusieurs églises et autres lieux de réunion au Sri Lanka". "J'ai appris avec tristesse la nouvelle des graves attentats, qui précisément aujourd'hui, jour de Pâques, ont porté deuil et douleur dans plusieurs églises et autres lieux de réunion au Sri Lanka", a déclaré le pape François dans un message à la foule, juste après la traditionnelle bénédiction Urbi et orbi (à la ville de Rome et au reste du monde).

"Je désire exprimer ma proximité affectueuse à la communauté chrétienne, touchée pendant qu'elle était recueillie et en prière, et à toutes les victimes d'une si cruelle violence. Je confie au Seigneur ceux qui ont tragiquement disparu et je prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent à cause de cet événement dramatique", a ajouté le souverain pontife.