Sondage en hausse, acquittement en vue : les planètes s'alignent pour Trump

Alors que l'on ne connait toujours pas le résultat définitif du caucus démocrate de l'Iowa deux jours après le vote, il se pourrait bien que le grand vainqueur soit...Donald Trump. Le 45ème président des États-Unis est en effet plein milieu d'une semaine parfaite.

Des démocrates à la peine

Lundi, les démocrates se sont d'abord enfoncés dans le chaos avec un bug informatique qui a ruiné le vote des primaires dans l'Iowa, un État très important dans la course à la présidentielle. Le lendemain de cette journée noire pour les adversaires de Donald Trump, un sondage lui donne 49% d'opinions favorables, soit le plus haut score depuis son mandat. Un événement fêté comme il se doit, avec 1h30 d'autocélébration en prime-time lors de son discours sur l'état de l'Union.

Un discours sur l'état de l'union en forme de télé-réalité

Et même si la cheffe démocrate Nancy Pelosi a déchiré son discours devant les caméras de tout le pays, rien n'y fait. Le président a transformé ce discours au Congrès, traditionnellement solennel, en véritable télé-réalité avec au programme : remise de médaille en direct à un animateur radio ultraconservateur, et arrivée surprise d'un soldat en permission pour retrouver sa femme et son fils dans les gradins. Pour le public, le show Trump est un succès et d'une seule voix, il passe le message "four more years" [4 ans de plus, soit la durée d'un mandat présidentiel, ndlr].

L'acquittement quasi-certain dans le procès d'impeachment

Cerise sur le gâteau pour le président : il devrait être acquitté ce mercredi soir à 22 heures, heure française, de son procès d'impeachment qui se sera déroulé sans témoignages embarrassants. A neuf mois de la présidentielle, les planètes semblent donc s'aligner pour Donald Trump.