SONDAGE - 65% des Français estiment qu'il ne faut pas envoyer de troupes militaires françaises en Ukraine

D'après un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le "Journal du Dimanche", une majorité de Français refusent d'envoyer des troupes militaires en Ukraine, bien qu'ils soient de moins en moins nombreux à être fermés à l'idée. L'année dernière, 76% d'entre eux s'étaient prononcés contre.

Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, 65% des Français estiment qu'il ne faut pas envoyer des troupes militaires en Ukraine, tandis que 35% y sont favorables. Une baisse du "non" est à noter, car en février 2024, les Français étaient contre l'envoi de soldats à 76%.

Les jeunes Français de moins de 35 ans divisés

Si le "non" demeure grandement majoritaire, les résultats détaillés montrent un peu plus de nuance, notamment entre les classes d'âge. Les moins de 35 ans en général s'y disent opposés à 65%, mais ce nombre descend à 58% chez les 25-34 ans, et remonte pour les 18-24 ans, qui s'y opposent à 76%.

En clair, les premiers à être potentiellement mobilisés y seraient défavorables, tandis que le refus est moins ferme chez les plus âgés. Plus l'âge est avancé, moins les Français y sont opposés : chez les plus de 65 ans par exemple, "seuls" 62% se disent contre l'envoi de troupes françaises.

L'extrême-droite et la droite majoritairement contre

La scission se remarque bien plus entre les partis politiques qu'entre les âges ou les sexes : la droite et l'extrême-droite se prononce principalement contre, avec respectivement 69% et 87% de "non." La majorité présidentielle se déchire sur la question, avec 50% de "oui" et 49% de "non".

À gauche, même interrogation de la part des électeurs. Les Insoumis sont les plus opposés à un envoi de troupes, avec 58% de contre, un chiffre plus haut que le résultat de l'ensemble de la gauche. Les Ecologistes suivent de près avec 53%.

C'est au Parti Socialiste que le "pour" l'emporte le plus, avec 51%, le plus haut taux derrière la macronie, qui souhaite l'envoi de troupes à 53%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 4 et 5 mars sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.