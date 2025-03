Guerre en Ukraine : l'Elysée assure qu'il n'y a pas de nouveau voyage de Macron à Washington «envisagé à ce stade»

L'Elysée a assuré mercredi qu'il n'y avait pas de nouveau déplacement d'Emmanuel Macron à Washington "envisagé à ce stade", démentant des propos de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas en ce sens. Le chef de l'État doit par ailleurs assurer une allocution télévisée ce mercredi soir à 20 heures.

Couac à l'Elysée. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a affirmé à la presse, à l'issue du Conseil des ministres, qu'un déplacement d'Emmanuel Macron aux États-Unis, avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Keir Starmer, était "envisagé" et qu'il pouvait avoir lieu "à court terme". L'Elysée a toutefois assuré peu après qu'il n'y avait pas de nouveau déplacement "envisagé à ce stade", démentant des propos de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas en ce sens.

Macron prend régulièrement la parole sur le dossier ukrainien

Le président français se veut à la manœuvre, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, pour organiser l'unité des Européens et tenter de maintenir le dialogue transatlantique. Ces derniers temps, le chef de l'Etat français est revenu en première ligne, pour la première fois depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, et prend régulièrement la parole sur le dossier ukrainien.

Emmanuel Macron va par ailleurs s'adresser mercredi aux Français sur l'Ukraine et la défense européenne, à la veille d'un sommet européen crucial et dans un moment de bascule géopolitique autour d'un rapprochement entre Washington et Moscou, potentiellement aux dépens de l'Europe et de l'Ukraine. "Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir à 20H", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau X pour annoncer son allocution télévisée.

Mes chers compatriotes,



Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

L'Europe "est aujourd'hui à un tournant de son histoire: depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais notre continent n'avait connu une situation aussi grave et aussi instable", a renchéri la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, à l'issue du Conseil des ministres.