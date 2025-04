Soldats chinois combattant pour la Russie arrêtés sur le front ukrainien : Pékin dans une position délicate ?

Deux citoyens chinois combattant au côté des troupes russes sur le front ukrainien ont été arrêtés par Kiev. Lors d'une prise de parole, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que des pièces d'identités chinoises avaient été retrouvées sur les prisonniers. De quoi mettre Pékin dans une position délicate ?



La Chine a-t-elle envoyé des soldats combattre en Ukraine au côté de l'armée russe ? Kiev dit avoir capturé dans la région de Donetsk, sur le sol ukrainien, deux combattants un peu particulier. "Sur six soldats chinois, deux ont été capturés. Ils ont des documents, leur passeport, même des cartes de crédit. Ce sont des citoyens chinois", a assuré Volodymyr Zelensky en personne.

Des citoyens chinois séduits par les contrats russes ?

Le président ukrainien appuie même ses propos d'une vidéo, où on y voit un jeune homme asiatique en treillis, mains liées, mimant ce qui semble être un combat auquel il a pris part. Selon les premières informations, il s'agirait de citoyens séduits par des contrats russes.

"J'imagine que du côté chinois, on va dire que c'est des exceptions, que ce sont des mercenaires", confie néanmoins au micro d'Europe 1 Antoine Arjakovsky est historien, directeur de recherche au collège des Bernardins, spécialiste des relations russo-ukrainiennes.

La Chine en position délicate

"Or, on sait que la Chine est quand même un pays très autoritaire. Et pour que l’on retrouve non pas quelques cas, mais de nombreux cas de soldats chinois dans les rangs de l'armée russe, là, ça demande effectivement des explications de la part des officiels chinois", ajoute l'historien.

"Et je pense que ça va mettre la Chine dans une position de plus en plus délicate", conclut-il. D'autant que la Chine appelle régulièrement au cessez-le-feu sur le front ukrainien, tout en resserrant ses liens avec son un allié politique et économique qu'est la Russie.