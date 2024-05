Slovénie : le Parlement va voter mardi la reconnaissance de l'État de Palestine

Le Parlement slovène va voter mardi la reconnaissance officielle de l'État de Palestine, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ayant déjà sauté le pas cette semaine, a annoncé sa présidente. "La séance est prévue pour mardi à partir de 16H00", a déclaré jeudi Urska Klakocar Zupancic, au cours d'une conférence de presse à Ljubljana.

"C'est un message de paix"

Le gouvernement avait transmis plus tôt le décret pour approbation au Parlement, accélérant la procédure qui devait être à l'origine bouclée d'ici à la mi-juin. Il devrait s'agir une simple formalité : il suffit d'une majorité simple pour approuver le texte, or la coalition de centre gauche au pouvoir détient 51 sièges sur les 90 du Parlement. "C'est un message de paix. Nous pensons que le moment est venu pour le monde entier d'unir ses efforts en vue d'une solution à deux États qui apportera la paix au Moyen-Orient", a souligné le Premier ministre libéral Robert Golob. Au même moment, le drapeau palestinien était hissé sur le siège du gouvernement dans la capitale.

Près de 60% des Slovènes soutiennent la reconnaissance d'un État palestinien, tandis que 20% d'entre eux s'y opposent, selon un sondage réalisé en avril auprès d'un échantillon de 600 citoyens et publié par le quotidien Dnevnik. L'Espagne et l'Irlande, toutes deux membres de l'UE, ainsi que la Norvège, ont officiellement reconnu mardi l'État de Palestine dans le but d'avancer, selon les trois pays, vers la paix au Proche-Orient. Cette décision, initialement annoncée le 22 mai, a mis en fureur les autorités israéliennes.

Une question source de profondes divergences au sein de l'UE

La question suscite par ailleurs de profondes divergences au sein de l'UE. D'autres États membres, comme la France, jugent que ce n'est pas le bon moment, Paris accusant ses alliés européens de "positionnement politique" à l'approche des élections européennes plutôt que de chercher une solution diplomatique. L'Allemagne, qui défend aussi une solution à deux États, considère qu'une telle reconnaissance doit être le résultat de négociations directes entre les parties au conflit.

En incluant l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, l'État de Palestine est désormais reconnu par 145 des 193 États membres de l'ONU, selon des chiffres donnés par l'Autorité palestinienne. La plupart des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon ou encore la Corée du Sud sont absents de cette liste. L'attaque du Hamas le 7 octobre a entraîné la mort de plus de 1.189 personnes, majoritairement des civils, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, l'armée israélienne a lancé une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza, où le Hamas, classé organisation "terroriste" par Israël, l'Union européenne et les États-Unis notamment, a pris le pouvoir en 2007. Au moins 36.224 Palestiniens, essentiellement des civils, ont été tués, d'après les chiffres du Hamas.

"J'espère que le Parlement slovène rejettera cette recommandation"

Le chef de la diplomatie israélienne a dit "espérer" jeudi le "rejet" par le Parlement slovène de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine lors d'un vote prévu mardi, quelques jours après celle de l'Espagne, de l'Irlande et la Norvège intervenue cette semaine.

"La décision du gouvernement slovène de recommander au Parlement de Slovénie de reconnaître un État Palestinien est une récompense pour le Hamas", a écrit sur X Israël Katz. "J'espère que le Parlement slovène rejettera cette recommandation", poursuit le ministre des affaires étrangères israélien.