Selon le président haïtien, Macron a évoqué une "restitution" de l'indemnité d'indépendance.

Le président haïtien par intérim Leslie Voltaire a affirmé jeudi que le président français Emmanuel Macron avait évoqué avec lui une "restitution" par Paris de l'indemnité d'indépendance versée par son pays à la France en 1825. "Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est lui qui a commencé à m'en parler", lors d'un entretien entre les deux hommes mercredi à l'Élysée, a déclaré Leslie Voltaire.

Le président haïtien par intérim Leslie Voltaire a affirmé jeudi que le président français Emmanuel Macron avait évoqué avec lui une "restitution" par Paris de l'indemnité d'indépendance versée par son pays à la France en 1825, d'un montant à l'époque très conséquent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est lui (Emmanuel Macron, NDLR) qui a commencé à me parler de la restitution et de la réparation", lors d'un entretien entre les deux hommes mercredi à l'Élysée, a déclaré Leslie Voltaire, président du conseil présidentiel de transition de Haïti, Leslie Voltaire, à RFI et France 24.

"On a parlé de principe, d'une déclaration qu'on va voir ensemble"

La mention d'une éventuelle restitution de l'indemnité d'indépendance versée par Haïti à la France en 1825 n'a pas été évoquée dans le compte-rendu de cette rencontre communiqué mercredi soir par la présidence française. Emmanuel Macron "a dit que le 17 avril (2025), qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration" à ce sujet, a poursuivi Leslie Voltaire. "On n'a pas parlé d'argent. On a parlé de principe, d'une déclaration qu'on va voir ensemble", a précisé Leslie Voltaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À la suite d'une révolte victorieuse des esclaves, le roi de France Charles X avait, par une ordonnance du 17 avril 1825, renoncé à ses droits de souveraineté sur ce qui était alors l'île de Saint-Domingue, et il avait reconnu l'indépendance d'Haïti, ce qui constituait la première décolonisation de l'histoire de France.

Une somme responsable en partie de l'extrême pauvreté sur l'île ?

Mais le roi avait conditionné cette indépendance à de nombreuses conditions, dont le versement d'une indemnité de 150 millions de francs-or aux anciens colons, une somme énorme pour l'époque, et une réduction de moitié des droits d'importations et d'exportations, rappelle l'ambassade de France en Haïti sur son site internet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Haïti avait dû contracter des prêts à taux élevés auprès de banques françaises pour s'acquitter de cette dette, ce qui lui a pris plusieurs décennies, et les autorités haïtiennes estiment que le paiement de cette dette explique pour une bonne part les difficultés du pays à sortir du sous-développement et d'une extrême pauvreté. En 2022, le New York Times avait calculé que ces paiements avaient "coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur deux siècles, soit une à huit fois le produit intérieur brut du pays en 2020."