Séisme en Birmanie : la Croix-Rouge lance un appel pour recueillir plus de 100 millions de dollars

Séisme en Birmanie : la Croix-Rouge lance un appel pour recueillir plus de 100 millions de dollars © Sai Aung MAIN / AFP

Article Suggestions

La Croix-Rouge mène une campagne afin de récolter plus de 100 millions de dollars. Le plus grand réseau humanitaire au monde souhaite ainsi venir en aide aux victimes du séisme dévastateur en Birmanie. Plus 100.000 personnes pourraient être accompagné grâce à ces dons. L'antenne locale birmane a déjà mobilisé des volontaires.