Tremblement de terre : ce que l'on sait du séisme qui a fait plus de 1.000 morts et 2.376 blessés en Birmanie et en Thaïlande

Le bilan s'alourdit en Asie après un violent séisme survenu en Birmanie. Ce pays isolé a sollicité l'aide internationale face à l'ampleur de la catastrophe. Dans le dernier bilan communiqué par les autorités, plus de 1.000 personnes sont décédées et 2.376 personnes ont été blessés durant le tremblement de terre.

Le plus puissant séisme à frapper la Birmanie depuis des décennies a tué au moins 1.000 personnes dans ce pays en pleine guerre civile et fait des morts en Thaïlande voisine, causant des dommages considérables dans toute la région.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le séisme de magnitude 7,7, peu profond, a frappé vendredi à 12H50 (06H20 GMT) le nord-est de la région de Sagaing (centre de la Birmanie).

Il a été suivi quelques minutes plus tard d'un deuxième tremblement de magnitude 6,7, puis par de nombreuses répliques de plus faible intensité. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine, en Inde, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le pays est entièrement traversé par une faille

L'épicentre du séisme est situé sur la faille de Sagaing, qui s'étend de manière rectiligne du nord de la Birmanie jusqu'à la côte sud, selon les sismologues Judith Hubbard et Kyle Bradley.

Celle-ci "est depuis longtemps considérée comme l'une des failles coulissantes les plus dangereuses du monde" en raison de sa proximité avec les grandes villes de Rangoun, de Mandalay et de la capitale, Naypyidaw, écrivent-ils dans une note d'analyse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un bilan qui risque de s'alourdir considérablement

Samedi, plus de 1.000 décès ont été confirmés en Birmanie par la junte militaire. L'USGS (Institut géologique américain), en se basant notamment sur des modélisations de catastrophes, estime que le bilan pourrait atteindre des dizaines de milliers de morts en Birmanie.

Selon ces experts américains, il existe une probabilité de 35% que le bilan des victimes se situe dans une fourchette de 10.000 à 100.000 personnes. L'épicentre du séisme est surtout proche de Mandalay, une métropole dans laquelle vivent plus d'un million de personnes. Au moins 2,8 millions de Birmans se trouvaient dans des zones durement touchées, où la plupart vivaient dans des bâtiments "construits en bois et en maçonnerie de briques non renforcées", et donc vulnérables aux tremblements de terre selon Brian Baptie, sismologue à l'Institut géologique de Londres (BGS).

La suite après cette publicité

Une catastrophe au cœur d'un pays plongé dans une guerre civile

Les quatre ans de guerre civile, déclenchée par un coup d'État militaire, ont décimé le système hospitalier et isolé le pays du reste du monde, laissant craindre une crise humanitaire d'ampleur. La junte a déclaré l'état d'urgence dans six régions du pays.

En Thaïlande, une dizaine de personnes auraient péri à Bangkok, la plupart dans l'effondrement d'un gratte-ciel en construction.

Près de 100 ouvriers seraient toujours piégés dans les décombres du bâtiment, situé près du très populaire marché de Chatuchak.

Les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit, mais restent compliquées par l'instabilité des décombres.

Le séisme a provoqué des dégâts matériels considérables en Birmanie. Plusieurs bâtiments ont été réduits en miettes à Mandalay, où de nombreuses personnes tentaient désespérément de retrouver des survivants parmi les gravats.

Birmanie 🇲🇲 - Séisme



🔸Un séisme de magnitude 7.7 vient de frapper la région de Mandalay au Myanmar.



On va tenter ici d'expliquer pourquoi un tel tremblement de terre dans cette zone.



Thread 🔽🔽🔽🔽 pic.twitter.com/0r6NatXTqw — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) March 28, 2025

Le célèbre pont d'Ava traversant le fleuve Irrawaddy depuis la ville de Sagaing, construit il y a près de 100 ans, s'est également écroulé.

Les dégâts sont considérables

Des dégâts ont aussi été observés à l'aéroport de Mandalay, ce qui pourrait compliquer les efforts de secours, sur le campus de l'université et à l'ancienne muraille du palais de la ville, selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un des hôpitaux de la capitale a été contraint de soigner des patients à l'extérieur en raison de l'effondrement de l'entrée des urgences et d'importants dégâts causés au bâtiment.

Des pannes de courant ont été signalées dans plusieurs régions et l'alimentation électrique a été limitée à quatre heures par jour dans l'ancienne capitale Rangoun. Les réseaux téléphoniques sont largement hors service.

Des centaines de personnes, dans l'incapacité de rentrer chez elles ou inquiètes de la solidité de leurs domiciles, ont passé la nuit dans les parcs, ont indiqué les autorités municipales.

Certains hôpitaux ont également été évacués, poussant une femme à accoucher en pleine rue à Bangkok. L'ampleur de la catastrophe a poussé la junte militaire birmane à lancer un rare appel à l'aide de la communauté internationale.

La Birmanie sollicite l'aide internationale

Son chef, Min Aung Hlaing, a ainsi encouragé "tout pays, toute organisation" à soutenir les opérations de secours et affirmé qu'il avait "ouvert toutes les voies pour l'aide étrangère".

De nombreux pays ont répondu à l'appel, dont l'Inde voisine, les États-Unis, la Chine, l'Indonésie, ou encore l'Union européenne.

L'Inde a déjà envoyé un avion militaire chargé de kits d'hygiène, de couvertures ou encore de colis alimentaires et embarqué une équipe de recherche et de secours, ainsi qu'une équipe médicale.

"Nous allons les aider (...) C'est terrible ce qu'il se passe", a de son côté assuré le président américain Donald Trump vendredi. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu'elle se préparait à renforcer son soutien face à un risque sanitaire et humanitaire "très, très grave".