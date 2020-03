Séisme de magnitude 7,5 au large de la Russie

Un séisme de magnitude 7,5 s'est produit mercredi au large des îles Kouriles en Russie, à une profondeur de 59 km, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS). Il s'est déclenché à environ 1.400 kilomètres au nord-est de la ville japonaise de Sapporo, a précisé l'USGS. De son côté, le Centre national américain d'alertes au tsunami a indiqué qu'il "analysait l'événement pour déterminer le niveau de danger".

"Ce tremblement de terre a le potentiel pour générer un tsunami destructeur dans la région d'origine", a-t-il aussi prévenu. Les Kouriles sont un archipel situé à l'extrémité orientale de l'île nippone de Hokkaïdo.

Les quatre îles les plus méridionales des Kouriles - Habomai, Shikotan, Etorofu et Kunashiri - sont l'objet d'un différend entre Moscou et Tokyo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Kouriles sont appelées Territoires du Nord au Japon.