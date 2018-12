Scandale Nobel : le Français condamné pour viol fait appel auprès de la Cour suprême

Le Français Jean-Claude Arnault, au centre d'un scandale sexuel qui avait entraîné le report de l'attribution du prix Nobel de littérature 2018, a fait appel devant la Cour suprême suédoise de sa condamnation pour viol, a annoncé jeudi la plus haute instance judiciaire du pays.

Condamné à deux ans et six mois de prison en appel. Figure influente dans les milieux de la culture en Suède, Jean-Claude Arnault, 72 ans, avait été reconnu coupable début décembre par une cour d'appel du viol à deux reprises d'une femme et condamné à deux ans et six mois de prison. Jean-Claude Arnault a fait appel du verdict et "a demandé à la Cour suprême de le rejeter entièrement", a indiqué la Cour suprême dans un communiqué.

La Cour suprême a donné à Jean-Claude Arnault, qui avait été condamné en première instance début octobre, jusqu'au 28 janvier pour fournir de nouveaux arguments à l'appui de sa demande. La Cour suprême ne prend en charge que les affaires susceptibles de créer un précédent judiciaire, ou les cas où il existe des raisons exceptionnelles pour réviser une décision de justice. Jean-Claude Arnault n'a fait aucune déclaration publique.

Le scandale, qui a ébranlé l'Académie suédoise, a éclaté en novembre 2017, un mois après les révélations sur les viols et agressions sexuelles imputés au producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. Jean-Claude Arnault, marié à Katarina Frostenson, membre de l'Académie suédoise, entretenait des liens étroits avec cette institution qui décerne depuis 1901 le prix Nobel de littérature.

Accusé de viols, agressions sexuelles et faits de harcèlement par 18 femmes. Jean-Claude Arnault était le directeur artistique de Forum, un club très sélect qu'il avait créé en 1989 et où se côtoyaient éditeurs, écrivains, dramaturges ou musiciens en vue, et de nombreuses jeunes femmes. Il recevait de généreux subsides de l'Académie suédoise et se vantait d'être le "19e membre" de l'Académie. Selon des témoins, il soufflait le nom des futurs lauréats du Nobel à ses amis. Dix-huit femmes, dont la plaignante, avaient témoigné en novembre 2017 dans le quotidien Dagens Nyheter, accusant Jean-Claude Arnault de viols, agressions sexuelles et faits de harcèlement.

Plusieurs membres de l'Académie, profondément divisée sur la façon de gérer cette crise, l'avaient quittée à la suite du scandale. Décrédibilisée, privée du quorum nécessaire pour fonctionner après le départ de plusieurs sages, l'Académie suédoise avait reporté d'un an l'annonce du Nobel 2018, une première depuis 70 ans.