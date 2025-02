Sa copine était une IA : un homme en Chine escroqué pour 26.000 euros

Des malfaiteurs ont utilisé une IA générative pour créer des photos et des vidéos d'une jeune femme afin d'escroquer plus de 26.000 euros à un homme à Shanghai (Chine), a annoncé ce mercredi un média d'État chinois. La victime pensait avoir une relation en ligne avec sa petite amie supposée.

Un homme à Shanghai a perdu plus de 26.000 euros après avoir été entraîné dans une relation en ligne avec une petite amie fictive, générée par intelligence artificielle, a rapporté mercredi un média d'État chinois. Les escrocs ont utilisé un logiciel d'IA générative pour créer des vidéos et des photos, réalistes, d'une jeune femme imaginaire, selon la télévision publique CCTV.

La victime n'a "jamais rencontré en personne" sa petite amie supposée

La victime a transféré près de 200.000 yuans (environ 26.250 euros) sur ce qu'il pensait être le compte bancaire de sa petite amie. Les malfaiteurs avaient utilisé les fausses vidéos et photos pour le convaincre qu'elle avait besoin de fonds pour ouvrir une entreprise et aider un proche à payer des frais médicaux.

Ils ont même créé de faux rapports médicaux et une carte d'identité fictive pour crédibiliser leur stratagème. L'opération a été menée par une "équipe d'escrocs envoyant des vidéos et des photos créées par IA ou combinant plusieurs images", a indiqué CCTV, citant une enquête de la police.

La victime n'a "jamais rencontré en personne" sa petite amie supposée, a souligné la chaîne. Une vidéo diffusée par CCTV montre des photos d'une femme dans différentes situations, comme posant avec une palette de peinture ou dans une rue d'une ville.

L'émergence d'outils d'intelligence artificielle capables de générer des images, des vidéos et des textes convaincants donne lieu, un peu partout dans le monde, à des escroqueries de plus en plus sophistiquées. Plus tôt ce mois-ci, le géant américain des réseaux sociaux Meta a appelé les internautes à se méfier des connaissances en ligne, notant que les fraudes faisant appel à l'IA générative étaient en augmentation.