Russie : une raffinerie de pétrole à l'arrêt après une attaque de drones

Une raffinerie de pétrole située dans la région russe de Krasnodar (sud) a dû suspendre ses activités dimanche après une attaque de six drones, ont indiqué la direction et les autorités locales. Pendant la nuit, "six drones sont tombés sur le territoire de la raffinerie à Slaviansk-sur-Kouban", a écrit sur Telegram Roman Siniagovski, un responsable régional. Il s'agit de l'une des plus grandes raffineries du sud de la Russie, qui fait partie du groupe "Slaviansk EKO".

"Il y a eu des frappes. L'usine est actuellement à l'arrêt. Nous sommes en train d'évaluer le préjudice" porté par l'attaque, a précisé à l'agence Interfax Edouard Troutnev, chargé de la sécurité à la raffinerie "Slaviansk EKO". Pour sa part, une source militaire ukrainienne a affirmé à l'AFP que les drones avaient visé les infrastructures de distillation de la raffinerie et provoqué un incendie.

"Drone kamikaze"

Cette source a également assuré que plusieurs drones ukrainiens avaient attaqué dans la nuit l'aérodrome militaire russe de Kouchtchiovski, également situé dans la région de Krasnodar, en visant des avions utilisés par la Russie pour son opération en Ukraine. Au total, 57 drones ukrainiens ont été interceptés ou abattus dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Krasnodar, selon le ministère russe de la Défense.

Plusieurs attaques de drones et des frappes ukrainiennes ont également visé dimanche la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov. Un "drone kamikaze" est notamment tombé sur une église orthodoxe dans un village, en provoquant un incendie, a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Enfin, neuf missiles tactiques ATACMS et un drone ont été abattus dans la nuit au-dessus de la Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'Ukraine, confrontée à l'offensive russe depuis deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques. Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.