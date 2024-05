Moscou dit avoir neutralisé plus de 100 drones ukrainiens lors d'attaques nocturnes

La Russie a affirmé avoir détruit ou intercepté plus de 100 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'attaques lancées contre le sud-ouest du territoire russe et la Crimée annexée. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a détaillé avoir neutralisé 51 drones aériens attaquant la Crimée, 44 au-dessus de la région de Krasnodar, six au-dessus de celle de Belgorod et un autre au-dessus de celle de Koursk. "Pendant la nuit, l'aéronautique navale et des patrouilleurs de la flotte de la mer Noire ont détruit six drones navals dans les eaux de la mer Noire", a ajouté cette source.

La grande ville de Sébastopol, en Crimée, a été "en partie" privée de courant car une sous-centrale électrique a été endommagée par "des débris de drones abattus", a affirmé sur Telegram Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur local désigné par Moscou. Ce responsable, dans un message distinct, a annoncé la fermeture temporaire à Sébastopol des établissements scolaires et jardins d'enfants, du fait de ces coupures d'électricité. Selon lui, les réparations du réseau électrique local pourraient prendre "environ une journée".

Mort d'une mère et de son enfant de 4 ans

Dans la région de Krasnodar, les autorités locales ont affirmé sur Telegram que deux drones ukrainiens avaient frappé et incendié une raffinerie à Touapsé, au bord de la mer Noire, sans faire de victimes. Plusieurs médias russes ont diffusé des vidéos, non authentifiées, censées montrer cette attaque.

L'armée russe affirme très régulièrement avoir repoussé des attaques nocturnes de drones ukrainiens, mais revendique rarement en avoir abattu autant. Plus tôt, le gouverneur de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, avait annoncé la mort d'une mère et de son enfant de 4 ans lors d'une attaque de drones sur le village d'Oktiabrski. Une voiture dans laquelle se trouvaient quatre personnes a été la cible d'un drone, la mère est décédée sur place et son enfant de 4 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital, a déclaré Viatcheslav Gladkov, précisant qu'un autre drone avait visé une station-service près du village de Bessonovka.