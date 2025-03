Russie : six blessés lors d'attaques de drones ukrainiennes

Russie : six blessés lors d'attaques de drones ukrainiennes AFP / © OSCAR DEL POZO / AFP

Ce samedi, la Russie a déclaré avoir intercepté 47 drones dans la nuit de vendredi à samedi, durant des attaques de l'Ukraine visant plusieurs régions et faisant six blessés. Après plus de trois ans de guerre, les attaques aériennes entre les deux pays s'intensifient alors que Donald Trump pousse pour un cessez-le-feu.