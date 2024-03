Russie : quelles sont les méthodes de triche utilisées pour octroyer une large victoire au candidat Poutine ?

Vladimir Poutine devrait être reconduit comme président de la Fédération de Russie pour un cinquième mandat. Il resterait ainsi au pouvoir jusqu'en 2030, lui qui s'y est installé pour la première fois en l'an 2000. Pour lui garantir un succès triomphant dans les urnes, les autorités russes utilisent des méthodes de triche à grande échelle, des plus primitives aux plus modernes.

Donner un plébiscite à Vladimir Poutine par tous les moyens

Première opération, au vu et au su de tous, le bourrage des urnes. Un phénomène d'ailleurs largement documenté : "Les Russes ont installé des caméras dans chaque bureau de vote. Lors des précédentes élections, on a eu des clips qui montrent le bourrage des urnes", explique Anastasia Kirilenko, journaliste russe. Des bourrages prouvés, mais jamais sanctionnés.

Autre méthode, plus complexe cette fois, le "manège" ou "carrousel", qui permet de sur-voter : "J'ai infiltré un tel carrousel. La personne qui animait le training des falsificateurs disait que chaque personne pouvait voter 30 fois. Il y a des policiers dans les bureaux de vote qui vont vous protéger".

Enfin, une méthode plus discrète et en plein développement, la fraude numérique : "En 2018, l'équipe de Navalny avait dénoncé la fraude électronique. Les données personnelles ont été volées. Les élections sont très numérisées. À Moscou, ce n'est même pas nécessaire de postuler en avance pour voter en ligne. On peut faire ça à la dernière minute". L'objectif de ces fraudes est de gagner encore mieux, pour garantir à Vladimir Poutine une victoire en forme de plébiscite.