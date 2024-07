Russie : Moscou dit avoir détruit 36 drones ukrainiens dans l'ouest du pays

La Russie a affirmé lundi matin avoir détruit 36 drones ukrainiens au cours de la nuit dans des régions de l'ouest, frontalières de l'Ukraine. "Les systèmes de la défense aérienne en service ont détruit et éliminé 18 drones au-dessus de la région de Briansk, neuf drones ont été détruits dans la région de Koursk et neuf drones au-dessus de la région de Belgorod", a rapporté le ministère russe de la Défense sur Telegram, sans faire état d'éventuels dégâts ou blessés.

La Russie et l'Ukraine ont fait un large usage des drones

Les engins abattus dans la région de Briansk n'ont fait aucune victime ni dégât, a indiqué sur Telegram le gouverneur local Alexandre Bogomaz. Lors de la nuit précédente, la Défense russe avait annoncé avoir abattu le même nombre d'aéronefs dans six régions de l'ouest. La Russie et l'Ukraine ont fait un large usage des drones, parmi lesquels de grands engins explosifs dont la portée peut atteindre des centaines de kilomètres, depuis février 2022.

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre le territoire russe en 2024, ciblant à la fois des sites énergétiques qui, selon elle, fournissent l'armée russe, et les villes et villages situés juste de l'autre côté de la frontière. Moscou a par ailleurs revendiqué dimanche le contrôle de deux villages supplémentaires dans l'est de l'Ukraine, après la prise d'une autre localité la veille.