Russie : cinq morts dans une attaque de drone près de la frontière ukrainienne

Une attaque de drone ukrainienne a fait cinq morts, dont deux enfants, dans un village russe à la frontière entre les deux pays, a annoncé samedi le gouverneur de la région russe de Koursk. "Cinq personnes ont été tuées (...) dont deux enfants. Deux autres membres de la famille sont dans un état grave", a indiqué le gouverneur, Alexei Smirnov, sur Telegram. Le drone a touché une maison dans le village de Gorodishche, un petit village de la région russe de Koursk, à quelques mètres de la frontière avec l'Ukraine.

L'attaque a été menée avec un drone de type "copter", a ajouté le gouverneur, un petit appareil qui peut transporter des grenades ou d'autres explosifs à larguer sur des cibles. Les deux belligérants ont fait un large usage des drones, y compris de plus grands engins explosifs dont la portée peut atteindre des centaines de kilomètres, depuis le début du conflit en février 2022. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre le territoire russe cette année, ciblant à la fois des sites énergétiques qui, selon elle, fournissent l'armée russe, et les villes et villages situés juste de l'autre côté de la frontière.

>> LIRE AUSSI - La Russie lance près de l'Ukraine des exercices impliquant des armes nucléaires tactiques

Une intensification des attaques

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a lancé une nouvelle offensive terrestre d'envergure dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, dans le but, selon lui, de créer une "zone tampon" et de repousser les forces ukrainiennes afin qu'elles protègent la région de Belgorod, frontalière de la Russie, contre les tirs d'obus. La région de Koursk, où a eu lieu l'attaque de samedi, se trouve plus au nord, en face de la région ukrainienne de Sumy, contrôlée par Kiev.