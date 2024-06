Ukraine : onze morts dans des attaques russes dans le sud et l'est du pays

Des frappes russes contre une ville de la région de Zaporijjia et des villages de la région de Donetsk, dans le sud et l'est de l'Ukraine, ont fait samedi onze morts, selon les autorités ukrainiennes. "Les Russes ont attaqué la ville de Vilniansk", dans la région de Zaporijjia, et "l'ennemi a tué sept personnes. Deux des morts sont des enfants", a déclaré Ivan Fedorov, le gouverneur régional sur un réseau social. Dix personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments, notamment résidentiels, ont été endommagés, a-t-il ajouté.

Vilniansk se trouve à 29 kilomètres au nord-est de Zaporijjia, la principale ville régionale, sous contrôle ukrainien. La Russie affirme avoir annexé la région de Zaporijjia mais, si elle en occupe de vastes pans, elle ne la contrôle pas totalement.

La Russie a déjà attaqué Zaporijjia et des villes voisines plusieurs fois depuis le début de son offensive en Ukraine en 2022, mais ces dernières semaines elle concentrait surtout ses efforts dans l'est du pays plutôt que dans le sud. Des responsables ukrainiens ont par ailleurs annoncé que des attaques russes contre des villages de la ligne de front dans la région de Donetsk (est) avaient fait quatre morts.

"Dans (le village de) Zarichne, les Russes ont tué trois personnes", a déclaré sur les réseaux sociaux Vadym Filachkine, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk. Le procureur général d'Ukraine a lui annoncé plus tard qu'une autre personne, un habitant du village frontalier de Niu-York, "avait également été mortellement blessée". Niu-York est intensément attaquée depuis la mi-juin alors que les forces russes avancent vers la ville de Toretsk.

Ces attaques interviennent au lendemain d'une autre contre la ville de Dnipro, au nord de Zaporijjia. Une personne y a été tuée et 13 autres blessées, a annoncé samedi la police ukrainienne. "La police a identifié une femme tuée dans une attaque de missile sur la ville de Dnipro. Il s'agit d'une habitante de 76 ans d'un immeuble détruit", selon un communiqué. Il y a aussi 13 blessés "dont un nourrisson et une femme enceinte".