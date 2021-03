"Un challenge colossal" : la presse écossaise s'embrase avant France-Ecosse

C'est un match hautement attendu : vendredi soir, le XV de France affronte le XV du Chardon au Stade de France. Une rencontre qui permettrait aux Bleus, avec une victoire d'au moins quatre essais et 21 points d'écarts, de remporter le Tournoi des Six Nations, ce qui n'est pas arrivé depuis onze ans. L'enjeu remonte à bloc des Bleus déjà très en forme, et la pression commence à monter Outre-Manche. Dans la presse écossaise, le match de rugby de vendredi soir contre l'équipe de France est omniprésent. Le quotidien d'Edimbourg annonce que les sites de paris en ligne donnent même les Bleus favoris. Pour The Herald battre cette équipe française au top de sa forme est "un challenge colossal".

"Combattre le feu par le feu"

Le quotidien cite l'entraîneur écossais Gregor Townsend, qui promet de "combattre le feu par le feu" face aux Bleus. Même s'il reconnaît que "la victoire du XV de France contre l'Irlande, a démontré la qualité de cette équipe qui dispose aujourd'hui de tous ses meilleurs joueurs".

Les Écossais sont néanmoins loin de s'avouer vaincus. The Scotsman titre sur l'espoir d'une victoire comme celle de 1999 : c'est la dernière fois que l'Écosse a battu la France à Paris. Un match qui figure au panthéon des plus belles performances écossaises, selon le quotidien.

