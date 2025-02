Rubio s'entretient avec Netanyahu en Israël, au début de sa première tournée au Moyen-Orient

Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain, est en voyage officiel à Jérusalem ce dimanche et s'entretiendra avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il doit promouvoir le proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza en déplaçant les habitants vers l'Egypte et la Jordanie.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, s'entretient dimanche avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, au début de sa première tournée au Moyen-Orient. M. Rubio doit promouvoir la proposition du président Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en déplacer ses habitants vers l'Egypte et la Jordanie.

Benjamin Netanyahu, qui a salué ce plan, décrié à l'international, a dit samedi apprécier le "soutien total" de l'allié américain aux décisions d'Israël concernant le territoire palestinien.

Des armes américaines arrivées en Israël dans la nuit

Avant leur rencontre et alors qu'une trêve fragile est en vigueur entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a dit avoir mené une frappe aérienne visant des "individus armés" dans la bande de Gaza, le mouvement palestinien y faisant état de trois policiers tués par un raid israélien dans le sud.

Une cargaison de "bombes lourdes" américaines, débloquée par l'administration Trump, est entretemps arrivée dans la nuit en Israël, a indiqué le ministère de la Défense. Les entretiens de M. Rubio en Israël se tiennent au lendemain du sixième échange d'otages à Gaza contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve.

L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza le 19 janvier après 15 mois d'une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Yaïr Horn, un Israélo-Argentin de 46 ans, et Sagui Dekel-Chen, un Israélo-Américain de 36 ans, ont été libérés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ils avaient été enlevés le 7-Octobre au kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël. Sur 251 personnes alors emmenées à Gaza, 70 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 mortes, selon l'armée israélienne. Israël a libéré en contrepartie 369 prisonniers palestiniens, dont 24, condamnés à la prison à vie, ont été expulsés vers l'Egypte.

Les otages "ne survivront pas longtemps"

L'attaque du Hamas du 7-Octobre a fait 1.211 morts côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité. L'offensive israélienne de représailles à Gaza, où le Hamas est au pouvoir depuis 2007, a fait au moins 48.264 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

La première phase de la trêve, qui doit s'achever le 1er mars, a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et 1.134 Palestiniens. L'accord prévoit qu'elle permette au total le retour en Israël de 33 otages, dont huit décédés, et la libération de 1.900 détenus palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine devrait discuter de la deuxième phase du processus, censée déboucher sur la libération de tous les otages et une fin définitive de la guerre.

Selon une source proche des négociations, les médiateurs espèrent entamer "la semaine prochaine à Doha" les pourparlers sur cette deuxième phase, avant une étape finale dédiée à la reconstruction de Gaza, un chantier titanesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars.

Des Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv pour demander la poursuite du processus. Les otages toujours captifs "ne survivront pas longtemps (...) L'accord doit être appliqué dans son intégralité", a plaidé Zahiro Shahar Mor, neveu d'un otage décédé.

La communauté internationale largement en faveur de la solution à deux Etats

Le Hamas continue à reprocher à Israël de bloquer l'entrée dans le bande de Gaza en ruines de préfabriqués et équipement de déblaiement des décombres. "Cela équivaut à une déclaration explicite d'échec de l'accord" de trêve, a souligné dimanche Salama Marouf, directeur des services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza. "Les préfabriqués et les équipements lourds ne seront pas autorisés" car Israël "veut détruire nos vies", accuse Nasser al-Astal, un enseignant à la retraite, à Khan Younès. Il dit toutefois espérer "que le calme se maintiendra".

Sur le sort à terme du territoire palestinien, un sommet de cinq pays arabes est prévu le 20 février à Ryad, pour répondre au projet américain. "Pour l'instant, le seul plan (...) c'est celui de Trump. S'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter", a affirmé jeudi M. Rubio, qui doit poursuivre sa tournée en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

Le président américain imagine faire du territoire palestinien une "Côte d'Azur du Moyen-Orient", en déplaçant ses 2,4 millions d'habitants vers la Jordanie et l'Egypte, ce à quoi ces deux pays s'opposent catégoriquement. Le Département d'Etat américain a appelé samedi "les pays partenaires" à "fournir un plan de reconstruction post-conflit pour Gaza", et à "penser hors des sentiers battus".

Pour régler le conflit israélo-palestinien, la communauté internationale est très largement en faveur de la solution à deux Etats, soit la création d'un Etat palestinien au côté d'Israël. Il s'agit de "la seule garantie" d'une paix durable au Moyen-Orient, a affirmé dimanche le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au président du Congrès juif mondial Ronald Lauder, en visite au Caire. M. Rubio doit également rencontrer dans la journée le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, le président Isaac Herzog et le chef de l'opposition Yair Lapid.