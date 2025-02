Israël : «La dernière arme du Hamas est psychologique», affirme Frédéric Encel

Invité d'Europe 1 Matin week-end, le géopolitologue Frédéric Encel est revenu sur les libérations d'otages aux mains du Hamas. Pour ce spécialiste, le groupe terroriste est aux abois puisqu'il a "perdu militairement et politiquement". Reste que les terroristes ont encore une arme, et elle est "psychologique".

Il a "perdu militairement et politiquement [...] il a été écrasé". Invité d'Europe 1 Matin week-end, le géopolitologue Frédéric Encel est revenu sur les libérations d'otages aux mains du Hamas, contre des prisonniers palestiniens. Pour ce spécialiste, le groupe terroriste est aux abois sur le terrain. Défait et esseulé, "plus aucun état et aucun groupe, puisque le Hezbollah a été écrasé, le soutient réellement", le Hamas a pourtant une dernière arme et elle est "psychologique", selon Frédéric Encel.

"Il s'agit de jouer sur les nerfs de la population israélienne, comme d'ailleurs il le fait depuis très longtemps pour tenter d'abord de renverser le gouvernement israélien qui est très fragile. Et d'autre part pour faire en sorte qu'après la libération de l'ultime otage et la remise de la dernière dépouille, le gouvernement et l'état-major ne soient pas tentés de reprendre la guerre, "parce que là, pour le coup, évidemment, le Hamas n'aura plus aucune carte en main."