Royaume-Uni : une entreprise française va fournir la fourrure des chapeaux de la garde royale

Dans son showroom parisien rempli de manteaux, le patron d’Ecopel, Christopher Sarfati, a des étoiles dans les yeux quand il présente cet échantillon de fausse fourrure d’ours. Il lui a fallu 18 mois pour confectionner cette parfaite imitation, pensée pour coiffer les célèbres soldats de la garde royale. "La taille du poil de l'ours est de 9,5 cm. Pour nos fibres, on utilise des poils plutôt de 5 à 6 centimètres et on a réussi à réduire de 25% le poids du chapeau. Cela est une chance de pouvoir sauver nos amis les ours qui n'ont aucune raison d'être tués", explique-t-il au micro d'Europe 1.

La reine Elizabeth avait abandonné la fourrure dès 2019

Et pour cause, il faut un ours pour fabriquer un seul chapeau. Une fois la fausse fourrure mise au point, Christopher Sarfati a été reçu à Londres par l’État-major, puis à Westminster, devant les députés britanniques : "La plupart des députés ne savaient pas qu'on tuait un ours pour faire un chapeau. Puis, ils ont été très sensibilisés au fait que pour nous, d'offrir à la Garde royale les chapeaux, ça me tenait tellement à cœur", décrypte le patron d'Ecopel.

L’entreprise s’est en effet engagée à fournir gratuitement des chapeaux à la garde royale pendant dix ans, si le projet aboutit. Christopher Sarfati a bon espoir de bouleverser les traditions vieilles de deux siècles. En 2019, la reine Elizabeth II avait décidé d’abandonner la fourrure. Un choix à l'image de la société britannique, où plus de deux tiers des Britanniques sont pour interdire l'utilisation de la fourrure.