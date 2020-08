Royaume-Uni : pour éviter la quatorzaine, les expatriés français ont dû s’organiser

TÉMOIGNAGE

Une quatorzaine a été décidée par Londres jeudi et est effective depuis samedi trois heures pour les voyageurs arrivant de France. Les Français expatriés au Royaume-Uni ont été pris de court par cette décision du gouvernement de Boris Johnson prise pour lutter contre le coronavirus. Nombre d'entre eux ont été forcés de revoir leurs plans pour ne pas se retrouver bloqués à leur retour sur le sol britannique.

Retours en urgence avant la quatorzaine

Ceux qui étaient déjà en France, pour le travail ou pour les vacances ont du précipiter leurs retours. C'est le cas de Marie qui vit à Londres depuis trois ans. Cette infirmière de 24 ans était en première ligne au cœur de la crise du coronavirus au Royaume-Uni. Après huit mois sans voir sa famille, elle a décidé de passer l'été en métropole : des vacances écourtées par l'annonce du gouvernement britannique.

Pour éviter la quatorzaine, Marie a dû effectuer un périple long et coûteux. "Mes parents m'ont amené un peu fissa d'Aurillac à Clermont en voiture. De Clermont j'ai pris un TER de deux heures et demie jusqu'à Lyon". Et de Lyon à Paris, un TGV, afin d'arriver à temps pour prendre le dernier Eurostar du jour pour Londres. Moins de moins de cinq avant la mise en place de la quarantaine. Une multiplication des trajets qui a un coût : plus de 400 euros pour ce retour express.

Jusqu'à 1.000 euros d'amende

D'autres français résidant au Royaume-Uni comptaient revenir fin août ou début septembre dans l'Hexagone. Séverine, par exemple, devait partir quinze jours dans le sud de la France. "Depuis cette annonce, je ne suis pas très rassurée à l'idée de partir, mes vols retours peuvent être annulés à tout moment", explique-t-elle.

Séverine ira donc passer ses vacances ailleurs, "de peur de rester bloquée ou que la situation se complique. Je pense que ce n'est pas très judicieux pour moi de partir en vacances là-bas". Car ces expatriés ne peuvent pas se permettre d'être coincés 14 jours ou de déroger à la règle. En cas de contrôle la police britannique peut distribuer des amendes pouvant aller jusqu'à 1.000€ pour non-respect de la quatorzaine.