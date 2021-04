Royaume-Uni : la BBC face à un record de plaintes après la mort du prince Philip

Plus de 110.000 ! D’après le Guardian, la BBC a enregistré un record historique de plaintes. Le chaîne est critiquée pour en avoir trop fait à la mort du prince Philip, décédé vendredi à 99 ans. Deux chaînes de la BBC ont bouleversé leurs programmes pour proposer un hommage au mari de la reine Elisabeth II. Résultat : pas de feuilleton sur la BBC Two et pas de finale de Masterchef sur la BBC One.

Quelques plaintes sur les habits des présentateurs

Les audiences des deux chaînes ont d’ailleurs immédiatement chuté. Quelques plaintes visaient également les habits des présentateurs, qui auraient dû tous se vêtir de noir selon une centaine de téléspectateurs. La BBC a répondu être fière de sa couverture de l'événement et du rôle joué pendant ces moments d’importance nationale. Reste à savoir ce que proposera le groupe de médias pour les obsèques, prévues samedi.

Une cérémonie privée aura lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à 15 heures. Il n’y aura pas d'hommage populaire, conformément aux souhaits du prince Philip, ce qui a déçu de nombreux Britanniques bien décidés à honorer sa mémoire. En raison de la pandémie de Covid-19, la cérémonie sera limitée à 30 personnes, soit les enfants, petits-enfants, et la famille proche du prince. Harry fera le déplacement depuis les Etats-Unis, contrairement à sa femme Meghan, enceinte. Les noms des trente invités seront publiés jeudi. Le Premier ministre Boris Johnson a d'ores et déjà indiqué qu'il laisserait sa place à un membre de la famille.