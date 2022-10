Royaume-Uni : des locaux des services de l'immigration visés par des engins incendiaires

Des locaux des services de l'immigration britanniques ont été visés par des jets d'engins incendiaires dimanche, a-t-on appris auprès de la police locale. Selon les médias britanniques, il s'agit d'un centre accueillant des migrants. Les enquêteurs ont pu établir que "deux à trois engins incendiaires ont été jetés sur des locaux" des services de l'immigration du ministère de l'Intérieur, selon la police du Kent, qui évoque un blessé léger et indique que "le suspect a été identifié et localisé".

La police n'a en revanche pas pu confirmer le décès du suspect, qui selon des informations de presse aurait mis fin à ses jours. La députée locale Natalie Elphicke s'est dite "profondément choquée par les faits à Douvres aujourd'hui", expliquant s'être entretenue avec le secrétaire d'État à l'Immigration à ce sujet.

I am deeply shocked by the incident in Dover today. I have spoken to the immigration minister about the situation. My thoughts are with everyone involved.