Rencontre Macron-Scholz : le couple franco-allemand soudé face à la crise ukrainienne

Alors que l'Europe peine à parler d'une seule voix au sujet de la crise ukrainienne, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché leur unité ce mardi soir à Berlin. Le président de la République, en déplacement à Berlin, et le successeur d'Angela Merkel ont tous les deux appelé à la désescalade.

L'Europe au centre du bras de fer entre Biden et Poutine

Il y a quelques minutes, les deux chefs de l'Etat ont tenu une conférence de presse commune. Le couple franco-allemand entend remettre l'Europe au centre du bras de fer entre Joe Biden et Vladimir Poutine, avec un objectif : la désescalade . C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron depuis Berlin. "Comme tu l'as parfaitement dit, cher Olaf, nous appelons l'un et l'autre avec beaucoup de force à une désescalade des tensions par un dialogue exigeant avec la Russie et pour travailler à une stabilité par une solution politique sur la question du Donbass et la situation en Ukraine", a déclaré le président de la République.

Macron envisage une riposte

La fermeté est l'un des enjeux de cet entretien. Les deux hommes doivent répondre à une question en apparence simple, mais lourde de conséquences. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller si les Russes envahissent l'Ukraine? Emmanuel Macron entrevoit une riposte. "S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé", a mis en garde le chef de l'Etat. Demain à midi, les diplomates français, allemands, ukrainiens et russes vont se retrouver à Paris pour amorcer cette discussion. Reste à savoir si les Russes sont prêts à jouer cette carte de la désescalade. Il y a en tout cas déjà une avancée : un entretien téléphonique est prévu ce vendredi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine .