Qu’est ce que le vortex polaire, ce phénomène météorologique qui risque de paralyser les États-Unis ?

"Du jamais vu depuis des générations". Les différents messages des services météorologiques des États-Unis et du Canada, décrivant le vortex polaire qui s'abat actuellement sur le nord-est des deux pays sont plus qu'alarmants. Car en effet, il va faire très froid. L'État septentrional du Maine en particulier a pu voir dans la soirée de vendredi et samedi la température chuter à -51 degrés Celsius ressenti, selon un bulletin du National Weather Service pour la région de Caribou, non loin de la frontière avec le Canada. Toujours selon la NWS, il s'agit d'un phénomène qui dans la région du Maine n'a pas été vécu depuis 1982 et 1988.

Une circulation des vents du pôle Nord modifiée

Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le vortex polaire est un phénomène météorologique naturel qui se forme au moment de la saison hivernale. Cantonné aux pôles, il est normalement maintenu au-dessus de la région arctique à environ 30 kilomètres d'altitude par des vents circulaires, appelés "jet stratosphérique de la nuit polaire". Mais il arrive que cette prison de vents se brise.

Selon les explications de Sébastien Léas, ingénieur prévisionniste à Météo France, il arrive parfois qu'au cœur de l’hiver la température grimpe très rapidement, passant de -80 à -20 degrés. En à peine quelques jours donc, on enregistre une hausse de 60 degrés dans cette zone de la stratosphère. Et c'est ce réchauffement qui modifie la circulation des vents, permettant au vortex polaire de se déplacer, parfois dans une région inhabituellement aussi froide.

-15 degrés attendus à Boston et New-York

Le vortex polaire va placer le nord-est américain sous un vent glacial, avec des températures qui "pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis des décennies, voire un niveau jamais encore enregistré", selon le NWS. Le pire du froid et du vent aux États-Unis devait frapper dans la nuit de vendredi à samedi, notamment à Boston et à New York, plus au sud, où il pouvait faire -15 degrés.

INSANE conditions on Mt Washington, NH. 120mph+ winds and -95°F wind chill. It is above the tropopause, meaning that these are stratospheric winds.



Footage from the summit live stream 2:30-2:40pm. #nhwxpic.twitter.com/OgDakbNn97 — Peter Forister ❄️ ❄️ (@forecaster25) February 3, 2023

De l'autre côté de la frontière, des alertes de froid polaire ont été émises pour l'est du Canada, selon le ministère de l'Environnement, qui a prévenu du risque d'engelures en quelques minutes. La température ressentie était de -41° à Montréal vendredi après-midi. Une fumée blanche, appelée "fumée de mer arctique", s'élevait au-dessus du fleuve Saint-Laurent en raison du froid extrême passant au-dessus de l'eau non gelée.

Cette région du globe a été tout au long de l'année soumise à des phénomènes météo extrêmes qui s'accompagnent de pertes en vies humaines et en dégâts matériels. Dernier en date : durant le week-end de Noël 2022, un blizzard et une tempête de neige avait frappé la ville de Buffalo, dans le nord-ouest de l'État de New York, faisant des dizaines de morts.