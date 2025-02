Profil du suspect, arrestation... Ce que l'on sait de l'attaque en Autriche qui a fait un mort

Deux jours après l'attaque à la voiture-bélier à Munich, l'Autriche est touché par un drame similaire. Armé d'un couteau, un homme s'est jeté sur des passants samedi après-midi, dans le centre de la capitale de la Carinthie. L'attaquant a été arrêté par la police locale. Le point sur la situation.

Ce samedi, une attaque au couteau dans la petite ville de Villach dans le sud de l'Autriche a causé la mort d'un adolescent de 14 ans. Quatre autres personnes ont été blessées par l'assaillant. Le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, jusqu'ici inconnu de la police, a été arrêté. Ses motivations n'ont pas été identifiées.

"L'homme qui a permis au massacre de s'arrêter est également un syrien"

Après l'arrestation de l'auteur des faits, les autorités autrichiennes ont pu l'identifier comme étant un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Selon le porte-parole de la police, ces papiers sont en règle. L'attaque s'est déroulée samedi en plein après-midi dans le centre-ville de Villach, une petite ville à 300 kilomètres au sud de Vienne.

Plusieurs personnes ont également assisté à la scène. C'est d'ailleurs un témoin devenu héros local qui a permis d'arrêter le suspect. "L'homme qui a permis au massacre de s'arrêter est également un syrien. C'est un réfugié syrien qui, lui, était conducteur d'un véhicule de livraison de repas et qui s 'est servi de son véhicule pour bloquer l'agresseur et le mettre à terre avant que la police intervienne", informe Claude Moniquet, spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes.

L'homme n'est pas connu des autorités autrichiennes et pour l'instant, personne ne connaît les raisons de son passage à l'acte. Le porte-parole de la police précise que des vidéos montrent le suspect en train de rire au moment de son arrestation. L'auteur des faits est actuellement en détention. Les services antiterroristes autrichiens sont aussi mobilisés afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'une attaque islamiste.