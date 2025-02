Allemagne : une mère et sa fille de 2 ans décèdent après l'attentat à la voiture-bélier de Munich

Après l'attentat à la voiture-bélier de Munich jeudi, une mère et sa fille de 2 ans sont décédées ce samedi. Selon les enquêteurs, l'auteur présumé des faits, un Afghan de 24 ans arrivé en Allemagne en 2016, a reconnu et revendiqué les faits, affirmant avoir agi par "motivation religieuse".

Le bilan de l'attentat à la voiture-bélier commis jeudi à Munich en Allemagne s'est alourdi avec le décès samedi d'une petite fille de deux ans et de sa mère de 37 ans, selon la police locale. "Nous devons malheureusement confirmer le décès aujourd'hui" de ces deux personnes, qui figuraient parmi les 39 personnes blessées lors du drame survenu lors d'une manifestation organisée par le syndicat allemand des services Verdi.

L'auteur des faits a affirmé avoir agi par "motivation religieuse"

L'auteur présumé des faits, présenté par la justice allemande comme Farhad N., et dont le nom complet est Fahrad Noori selon le quotidien Bild, est un Afghan de 24 ans, arrivé dans le pays en 2016.

Selon les enquêteurs, il a reconnu et revendiqué les faits, affirmant avoir agi par "motivation religieuse". La police a parlé d'une "orientation islamiste" de l'auteur présumé, qui se serait auto-radicalisé. Il a crié "Allah Akbar" (Dieu est grand) après son arrestation sur les lieux de l'attentat et a prié devant les policiers.

"Toléré" comme résident

L'homme ne faisait pas partie, selon le parquet, d'une organisation islamiste connue. Sur le plan administratif, sa demande d'asile en Allemagne avait été rejetée mais il était "toléré" comme résident car il affirmait travailler, principalement comme vigile.

Cet attentat est intervenu dix jours avant la tenue d'élections législatives en Allemagne, déjà dominées par les questions d'immigration et d'insécurité, après plusieurs actes meurtriers récents commis par des étrangers. L'opposition conservatrice allemande et l'extrême droite sont nettement en tête des sondages avant le scrutin du 23 février, et progressent, avec respectivement 32% et 21%, selon la dernière enquête pour le compte de la chaîne de télévision publique ARD.