Présidentielle au Brésil : dans les bureaux de vote, le cœur des Brésiliens balance

L'élection présidentielle continue au Brésil dimanche, où l'ex-président de gauche Lula se place en tête des sondages. D'ores et déjà, le sortant d'extrême-droite Bolsonaro compte bien contester les résultats en cas de défaite. Les premières estimations sont attendues en fin de soirée. Dans les bureaux de votes, c'est déjà l'effervescence. Dans le quartier populaire de Brotas à Salvador de Bahia, de longues files d'attentes, malgré le soleil implacable.

Le choc des conservateurs et de la gauche

Tout est à relativiser bien sûr, puisque le vote est obligatoire pour quelque 156 millions de Brésiliens. Néanmoins, une vraie volonté de se prononcer pour l'un des deux candidats se fait ressentir. D'un côté, Jair Bolsonaro, le président sortant. Son bilan est très critiqué, mais il reste le favori des conservateurs, à l'image de Mario, 53 ans, rencontré à la sortie du bureau de vote. "J'ai voté pour Bolsonaro et tout ce qu'il représente, notamment la liberté et la famille, car je suis un conservateur. Tout le contraire de l'autre candidat qui a été en prison pour avoir trempé dans les plus gros scandales de corruption de l'histoire du pays."

De l'autre Lula, qui fait son grand retour. La grande majorité des Brésiliens qui ont échangé avec Europe 1 gardent avant tout de Lula son bilan, lorsqu'il a été à la tête de l'État en 2003 et 2011, mais surtout le sentiment qu'il est proche des préoccupations des plus modestes. "J'ai voté pour Lula. Je pense que c'est un démocrate qui se préoccupe des gens et qui a fait le bien pour les personnes dans le besoin", estime Alexandro. "Au contraire du président actuel un démagogue auquel j'ai cru un temps mais qui n'a rien fait pour le peuple."

Les derniers sondages plaçaient Lula largement en tête, voire même une élection dès le premier tour. Les premières estimations devraient être connues à partir de 22 heures, heure française.