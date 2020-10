Présidentielle américaine : un dernier débat entre Trump et Biden sous haute tension

Va-t-on assister à un nouveau combat de boxe entre Donald Trump et Joe Biden ? Le président américain et son rival démocrate se retrouvent jeudi pour un ultime débat télévisé, à seulement 12 jours de l'élection présidentielle, dans un contexte extrêmement tendu. Leur premier débat, fin septembre, avait tourné au pugilat, Joe Biden traitant Donald Trump de "raciste" et de "clown", ce dernier lui répliquant notamment par un cinglant : "Il n'y a rien d'intelligent chez vous". Et rien n'indique que le ton sera, cette fois, plus courtois ou plus constructif.

Découvrez le podcast Mister President par Europe 1 Studio La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez "Mister President par Europe 1 Studio", le podcast d'Olivier Duhamel. De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… le politologue vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948. >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole

Redoutant d'être le président d'un seul mandat, le républicain a accentué ces derniers jours ses attaques personnelles sur l'intégrité de son adversaire, martelant que la famille Biden est une "entreprise criminelle". Pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole.

"Je pense que c'est très injuste", a estimé Donald Trump mercredi soir depuis la Maison-Blanche, réitérant par ailleurs ses critiques contre la modératrice Kristen Welker, qu'il accuse d'être "une gauchiste démocrate endurcie". Argument notamment avancé par le président américain : le fait que les parents de cette journaliste de 44 ans sont de fervents démocrates. Donald Trump avait refusé un débat virtuel le 15 octobre, un format proposé pour éviter les risques d'infection après son diagnostic positif au coronavirus. En raison de la pandémie, les deux candidats seront cette fois séparés par des parois en plexiglas.

Joe Biden est resté chez lui, Donald Trump toujours omniprésent sur le terrain

Pour le troisième jour consécutif, Joe Biden est resté chez lui, dans le Delaware, sans le moindre événement public à son agenda. C'est l'ancien président Barack Obama qui est monté en première ligne, après des mois de campagne virtuelle. "Je ne m'intéresse pas aux sondages", a-t-il lancé depuis Philadelphie, rappelant qu'ils étaient favorables en 2016 à Hillary Clinton avant sa défaite surprise.

Fidèle à sa stratégie, centrée sur une omniprésence sur le terrain, Donald Trump a, lui, participé mercredi soir à un meeting de campagne en Caroline du Nord. Le président américain martèle depuis plusieurs semaines, sans éléments concrets à l'appui, que la famille Biden s'est rendu coupable de corruption, et a appelé le ministre de la Justice à enquêter. Son angle d'attaque ? Les affaires de Hunter Biden en Ukraine et en Chine, au moment où son père, Joe, était vice-président de Barack Obama (2009-2017). Très sensible aux attaques contre sa famille, qui le font parfois s'emporter, Joe Biden doit préparer la parade à ces coups attendus.