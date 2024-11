C'est un soutien auquel on pouvait s'attendre, mais qui peut s'avérer crucial dans le sprint final à la Maison-Blanche. Joe Rogan, ex-commentateur au sein de l'UFC, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi son soutien à Donald Trump. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), celui qui fut aussi animateur télé a publié un lien de sa dernière émission le mettant en scène en compagnie d'Elon Musk.

Pour lui, le patron de Space X présente ainsi "les arguments les plus convaincants en faveur de Trump", tout en assurant qu'il était "d'accord avec lui à chaque étape. Pour info, oui, il s'agit d'un soutien à Trump", a-t-il notamment publié. Le candidat républicain a ensuite personnellement remercié Joe Rogan sur les réseaux sociaux, évoquant "un grand honneur". Mais pourquoi ce soutien peut-il devenir particulièrement important alors que les derniers sondages ont beaucoup de mal à prédire le vainqueur de la prochaine élection américaine ?

Libertarien, antireligieux et accusé de racisme...

Personnalité très populaire aux États-Unis, Joe Rogan est un personnage mondialement connu. Acteur et stand-uppeur dans sa jeunesse, fils d’un policier violent et élevé par sa mère, il devient visible aux yeux du grand public lorsqu'il rejoint, en 1997, l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation de MMA du monde. Il commence par interviewer des combattants dans la ville de Dothan, avant de devenir l'un des commentateurs officiels de l'UFC. Ce rôle lui permet notamment d'être nommé trois fois "Personnalité de l'année MMA" par le World MMA Awards, mais aussi de créer, autour de lui, une vraie communauté de fans.

En 2008, il lance son propre podcast intitulé The Joe Rogan Experience. Ce format le met en scène sous forme d'entretiens avec diverses personnalités de différents milieux et lui permet, en 2015, d'être écouté par plus de 11 millions de personnes chaque mois. Depuis 2021, ce podcast, assumé politiquement incorrect et au ton musclé, est le plus écouté sur la plateforme Spotify qui en a acquis l’exclusivité pour 100 millions de dollars en 2020. Ce qui fait de Joe Coller une voix qui porte et qui compte.

Mais une chose est sûre, au cours des dernières années, il n'a pas manqué de tendre le micro à de fervents complotistes, tout en relayant certaines de leurs thèses. Même si à l'époque, il jurait n’être pas antivax, il se flattait par exemple d’avoir pris de l’ivermectine, remède de cheval qui a intoxiqué de nombreux Américains... Son principe : toutes les opinions et discours se valent, et peu importe si cela comporte des idées sexistes, misogynes ou homophobes.

Spotify a aussi discrètement supprimé des dizaines d'épisodes dans lequel l'animateur est accusé de diffuser de fausses informations. Autre fait d'armes, Joe Rogan avait dû s'excuser, en février 2022, pour des propos racistes et notamment son utilisation récurrente du mot "n**gre" au cours des douze dernières années.