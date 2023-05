Présidentielle américaine : Ron DeSantis annoncera sa candidature sur Twitter et vole la vedette à Trump

Le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 mercredi lors d'une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk, a indiqué mardi une source proche à l'AFP. Cette information a été rapidement confirmée par le patron du réseau social. "Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire", a-t-il déclaré lors d'un échange avec le Wall Street Journal.

Un beau coup de communication

La conservation entre les deux hommes est prévue mercredi à 18H00, heure de Washington (22H00 GMT), et sera modérée par l'homme d'affaires républicain David Sacks. Le gouverneur de Floride, 44 ans, est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine.

Jusqu'à présent, aucun candidat ne s'est déclaré uniquement sur les réseaux sociaux. C'est donc un beau coup pour Ron DeSantis qui s'approprie Twitter, le réseau qui, en 2016, avait contribué largement au triomphe de Donald Trump. Mais pour autant, les deux hommes ne partagent pas grand chose en commun.

Un ChatGPT en costume

Ron DeSantis est issu de la classe moyenne, a étudié à Harvard, et a été juriste dans la marine. Et pourtant, il chasse clairement sur les mêmes terres que l'ancien président avec comme cheval de bataille, la guerre contre le wokisme. Dans son État de Floride, cet ultra conservateur a fait voter une ribambelle de lois qui interdisent de parler de genre ou de race à l'école.

En clair, DeSantis reproduit la politique de Trump, mais sans toutes les provocations, ce qui est plutôt séduisant pour les riches soutiens du Parti républicain. Et s'il devient l'homme à abattre pour l'ancien président des États-Unis, Ron DeSantis est pour l'instant largement derrière dans les sondages car de plus en plus, sa personnalité le dessert. Jugé comme froid et distant, certains de ses détracteurs l'ont qualifié de ChatGPT en costume. Un handicap qu'il devra surmonter s'il veut rivaliser sérieusement avec la bête de scène qu'est Donald Trump.