Présidentielle américaine : les Afro-Américains, clé du come-back électoral de Joe Biden

"C'est définitivement un soulagement", sourit Valérie en attendant les résultats définitifs de la présidentielle américaine. La victoire qui semble se dessiner pour Joe Biden est en train d'être rendue possible par le soutien massif des villes et des banlieues dans le vote par correspondance, tant dénoncé par Donald Trump. Et au sein de ces zones urbaines, notamment par la mobilisation en nombre des Afro-Américains. Ils sont l'une des clés de ce come-back électoral, ce qu'Europe 1 a constaté vendredi dans le quartier très cosmopolite d'East Liberty à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

"Il essaie de nous rassembler"

Parmi les votes par courrier en train de finir d'être dépouillés se trouve probablement le vote de Valérie, pour un Joe Biden qu'elle soutient depuis le début. "D'abord, parce qu'il a reconnu l'existence d'un racisme systémique dans notre pays. Il essaie de nous rassembler, d'étendre le système de santé, d'augmenter le revenu des familles les plus pauvres..." De quoi recevoir un soutien massif des Afro-Américains ici, eux qui avaient tant manqué à Hillary Clinton.

"Hillary Clinton nous avait pris pour acquis"

"Elle nous avait pris pour acquis, estime Marvin, pas Joe Biden". "Regardez qui il a pris comme colistière : une femme de couleur. C'est la première ! On a eu un président noir, maintenant peut-être une vice-présidente noire. Le monde change !"

Et surtout, conclut Alonzo, Joe Biden a su montrer de la compassion, en allant rencontrer les familles de George Floyd et Jacob Blake. Il a su capter une partie de la colère du mouvement Black Lives Matter. "Il y a eu plus de noirs tués par la police sous Donald Trump que sous aucun autre président. A cause de sa rhétorique raciste : il leur a donné le feu vert pour faire tout ce qu'ils voulaient...", déplore-t-il. Sur la télé dans sa boutique, il se tient loin des chaînes d'information mais espère que le dénouement arrivera le plus vite possible.