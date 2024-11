Présidentielle américaine : «L'affaire de l'écureuil Peanut marche aux États-Unis», remarque Régis Le Sommier

La mort de Peanut, un écureuil domestiqué devenu célèbre sur les réseaux sociaux aux États-Unis, est mise à profit par les républicains dans l'élection présidentielle. Ce petit animal a été euthanasié après l'intervention de plusieurs agents du bureau de préservation de l'environnement de l'État de New York chez ses propriétaires. Et cet État est à tendance démocrate. Selon Régis Le Sommier, journaliste et grand reporter et invité d'Europe 1 Soir week-end, Donald Trump "a raison de surfer sur cette affaire qui fait du bruit aux États-Unis. Ce genre d'affaire marche".