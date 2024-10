États-Unis : au cœur de la campagne démocrate avec les jeunes militants

La vice-présidente candidate Kamala Harris assure vouloir être "la présidente de tous les Américains". A travers cette phrase, elle marque sa prise de distance avec Joe Biden qui, dans une vidéo publié mardi, a qualifié les partisans de Donald Trump "d'ordures". Une nouvelle illustration de la violence verbale qui caractérise la dernière ligne droite de la campagne électorale américaine. Et à quelques jours du scrutin, les militants s'activent dans les deux camps, certains pour la toute première fois.

Des militants pour contrer Donald Trump

"Je ne pouvais pas dormir, il fallait que je fasse quelque chose". A Phoenix en Pennsylvanie, l'un des États clés de l'élection, Chuck est un scientifique à la retraite mais jeune militant. Pour la première fois de sa vie, il a décidé de s'engager du côté des démocrates. Il assure ainsi la permanence du QG pro Kamala Harris, fixe des pancartes à slogan aux couleurs bleues du parti sur des vitres et dispose des pin's sur les tables.

Son engagement est tenu par l'importante "d'empêcher Trump de faire un second mandat". A ses yeux, le candidat républicain "est dangereux et inadapté" pour présider ne serait-ce qu'à cause du 6 janvier. Le jeune partisan se souvient de la date de l'assaut du Capitole comme du jour où Donald Trump "a littéralement tenté de renverser une élection libre et juste dans le le pays".

Ainsi, tout au long de la journée, le moustachu renseigne les curieux et accueille tous les nouveaux volontaires. Une jeune femme, déterminée à faire du porte-à-porte, l'a confié à son fils : si le milliardaire l'emporte le 5 novembre, ils devront "peut-être quitter le pays". D'une famille juive, elle a peur de ne "pas être en sécurité ici, avec une atmosphère politique autoritaire au sommet de l'État". Car oui, à ses yeux, l'ancien président est "un autoritaire. Il est dangereux".

Tous deux l'admettent cependant, si leur camp vient à l'emporter dans une semaine, ils n'auront pas le temps de se reposer car ils craignent que les Républicains contestent les résultats. Mais au même titre que 64% des Français selon un sondage Elabe, ils souhaitent la victoire de Kamala Harris.