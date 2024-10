Présidentielle américaine : Mode de scrutin, grands électeurs... Comment se déroule le vote

Qui de Donald Trump ou Kamala Harris deviendra le 47e président des États-Unis ? Le 5 novembre, plus de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour élire le successeur de Joe Biden à la Maison-Blanche. Une élection qui n’est pas uniquement dédié à celle du président et du vice-président et qui sera, une fois de plus, suivi par le monde entier.

Des centaines de millions d’Américains sont donc à l'heure du choix. Mais pourquoi à cette date précisément ? La clause 4 de l’article II de la Constitution américaine indique d'abord que le jour de l’élection présidentielle est le même partout dans le pays. Tandis que la loi fédérale de 1845, connue sous le nom de "Presidential Election Day Act", établit que tous les quatre ans, le scrutin pour élire le président se déroule "le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre". Raison pour laquelle les Américains pourront déposer leur bulletin dans l’urne le 5 novembre, même si le vote a, en réalité, déjà commencé dans la plupart des États.

270 électeurs requis

Le vote par correspondance, pour les personnes ayant déjà choisi ou pour celles qui ne pourront pas se rendre au bureau de vote le jour-J, est de plus en plus plébiscité outre-Atlantique. Pour ces électeurs, il est nécessaire de remplir un formulaire dans lequel ils indiquent leur choix pour la présidence et la vice-présidence du pays, mais pas que. Car durant l’"Election Day", les Américains votent aussi pour renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants, ainsi que pour 34 sénateurs, les gouverneurs de chaque État. Des référendums sont également organisés ce jour-là.

Outre-Atlantique, le président n'est pas élu au terme d'un suffrage universel direct, comme en France. Les Américains ne choisissent pas directement leur chef d'État, mais désignent les 538 grands électeurs, qui forment le collège électoral des États-Unis qui aura la charge de nommer celui qui occupera le Bureau ovale. Les grands électeurs ne sont pas répartis en nombre égal dans les 50 États américains et leur nombre varie en fonction de la population desdits États.

Pour être élu président, un candidat doit obtenir la majorité absolue, soit 270 grands électeurs. Il est donc possible pour un candidat d’obtenir plus de voix que son adversaire, sans pour autant remporter l'élection. Ce qui fut le cas en 2016, lorsqu’Hillary Clinton, qui avait remporté le "vote populaire" avec 3 millions de voix de plus que Donald Trump, pourtant élu président avec 304 grands électeurs contre 227 pour la candidate démocrate.

Kamala Harris pour officialiser la victoire de... Donald Trump ?

Le 5 novembre, après la fermeture de chaque bureau de vote, les résultats seront progressivement dévoilés, État par État, au fur et à mesure de la soirée. Le nom du président élu pourrait donc être connu dans la nuit ou en début de matinée en France, le 6 novembre. Cependant, un scénario pourrait reporter l’annonce de l’identité du président élu : celui de la présidentielle de 2020. Du fait de la pandémie de Covid-19, le nombre de votes par anticipation ou par correspondance avait explosé cette année-là et avait rallongé le temps nécessaire pour dépouiller les votes. C’est pour cette raison que la victoire de Joe Biden avait été annoncé quatre jours après l'"Election Day" par les médias américains.

Chaque gouverneur officialisera par la suite le vote populaire de son État plusieurs jours, voire semaines après le vote. Le 17 décembre prochain, les Grands électeurs se réuniront pour élire le président et son vice-président. Une formalité puisqu’ils suivront le résultat de leur État. Des votes qui seront ensuite envoyés au Congrès, à Washington D.C. Le 6 janvier 2025, le vote des Grands électeurs sera officialisé par les élus du Congrès, sous l'autorité… de l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Nous pourrions donc voir Kamala Harris officialiser elle-même sa victoire… ou celle de son principal adversaire, Donald Trump. Depuis 1937, le président élu prend ses fonctions le 20 janvier après la cérémonie d’investiture qui se déroule généralement au Capitole, à Washington D.C.